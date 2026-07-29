Balıkesir'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

