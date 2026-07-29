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        Balıkesir'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Balıkesir'de ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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