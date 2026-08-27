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        Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 07:25 Güncelleme:
        Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        E.Ç. (40) yönetimindeki 06 BA 2401 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Soğucak mevkisinde F.A. (45) idaresindeki 45 VR 848 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü E.Ç. ile araçta bulunan A.Ç. (10) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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