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        Balıkesir'de tarihi Küçükköy yel değirmenleri restore ediliyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihi yel değirmenlerinin restore edilerek turizme kazadırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Balıkesir'de tarihi Küçükköy yel değirmenleri restore ediliyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tarihi yel değirmenlerinin restore edilerek turizme kazadırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

        Küçükköy Mahallesi'nde bulunan değirmenler mevkisindeki tarihi 5 tarihi yel değirmeni, Ayvalık Belediyesi'nin girişimleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

        Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla, Balıkesir Müze Müdürlüğü denetiminde belediye ekipleri tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

        Ergin, tarihi yel değirmenlerinin tescillenmesi ve rekonstrüksiyonunun, Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşümün önemli bir adımı olduğunu belirtti.

        Hazırlanacak proje doğrultusunda bölgenin ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezine dönüştürüleceğini ifade eden Ergin, "Kentimizin hafızasını koruyarak silüetini ve turizm potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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