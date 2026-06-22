Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de tıra çarparak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'de tıra çarparak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tıra çarparak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Balıkesir'de tıra çarparak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tıra çarparak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Yolcupınar Mahallesi Simav yolu mevkisinde, Y.A. idaresindeki 45 ARY 815 plakalı otomobil, önünde seyreden H.Ü. yönetimindeki 43 ZD 005 plakalı tırın 43 ZD 052 plakalı dorsesine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Y.A. ile otomobildeki 3 yolcu, hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
        Balıkesir'de tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
        Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına En...
        Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına En...
        Balıkesir'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Balıkesir'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures" heyecanı, Balıkesir'de yaşana...
        Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures" heyecanı, Balıkesir'de yaşana...
        Altıeylül'de mor şölen ilgi gördü 4. Altıeylül lavanta günleri binlerce ziy...
        Altıeylül'de mor şölen ilgi gördü 4. Altıeylül lavanta günleri binlerce ziy...