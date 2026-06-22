Balıkesir'de tıra çarparak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tıra çarparak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Yolcupınar Mahallesi Simav yolu mevkisinde, Y.A. idaresindeki 45 ARY 815 plakalı otomobil, önünde seyreden H.Ü. yönetimindeki 43 ZD 005 plakalı tırın 43 ZD 052 plakalı dorsesine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Y.A. ile otomobildeki 3 yolcu, hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

