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        Balıkesir'de Uluslararası Türk Dünyası Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Öğrenci Sempozyumu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Balıkesir'de Uluslararası Türk Dünyası Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Öğrenci Sempozyumu tamamlandı.

        BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda "Birlikte düşünecek, birlikte geleceğe taşıyacağız" temasıyla Türk dünyasının kültürel zenginliği ve genç nesillerin bu mirasa bakışın ele alındığı sempozyum, sanatçı Bünyamin Aksungur'un "Türk Dünyasının Ezgileri" konseriyle başladı.

        Sempozyumun paydaşlarından Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel sanatları araştırma, koruma ve modern yaklaşımlarla yeniden yorumlama çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

        Enstitünün usta öğreticileri Safiyenur Avcı ve Tuğçe Ergün de etkinlikte Türk kültürü üzerine hazırladıkları akademik bildirileri sundu.

        Sempozyum, katılımcıların sunumlarıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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