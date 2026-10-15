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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmalarda, 1 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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