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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-24 Temmuz'da il merkezi ve Edremit ilçesinde operasyonlar düzenlendi.

        Narkotik dedektör köpeklerinin katıldığı operasyonda 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 6 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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