Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-24 Temmuz'da il merkezi ve Edremit ilçesinde operasyonlar düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeklerinin katıldığı operasyonda 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 6 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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