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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün, bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün, bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde dün, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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