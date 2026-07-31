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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 23:05 Güncelleme:
        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

        Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

        Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına​,​​​​​​ 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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