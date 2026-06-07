Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçlarındaki çiçeklenme üreticileri sevindirdi

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçlarındaki somak (çiçeklenme) oluşumu üreticileri sevindirdi.



Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, geçen yıl zeytinde arzu edilen rekolteye ulaşılamadığını söyledi.



Diker, bu sene yaşanan iklimsel gelişmelerin zeytin ağaçlarına olumlu yansıdığını belirterek, Edremit Körfezi'ndeki zeytinliklerde somak oluşumunun çok net ve sağlıklı bir şekilde gözlemlendiğini vurguladı.



Ağaçlardaki mevcut durumun sevindirici olduğunu ancak ileriye dönük kesin bir rekolte ya da ürün varsayımında bulunmak için henüz erken olduğunu belirten Diker, şunları kaydetti:



"Ağaçlar şu anda tam doğurganlık döneminde. Tarım, tabiri caizse üstü açık, çatısı olmayan bir fabrikaya benzer. Bu nedenle iklim şartları bizim için hayati önem taşıyor. Özellikle bu ayda poyraz rüzgarlarının esmesi, zeytinin çiçek açıp bağlaması açısından kritik bir role sahip."



Diker, çiçeklenme döneminde yağışların hemen ardından aniden açan güneşin iklimsel açıdan her zaman sağlıklı sonuçlar doğurmadığına dikkati çekerek, "1-2 ay sonra dane oluşumu belirginleştiğinde durumu net olarak görebiliriz." dedi.

