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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Edremit'te "22. Geleneksel Çarmıklılar Bahar Şenliği" gerçekleştirildi

        Edremit'te "22. Geleneksel Çarmıklılar Bahar Şenliği" gerçekleştirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde "22. Çarmıklılar Bahar Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Edremit'te "22. Geleneksel Çarmıklılar Bahar Şenliği" gerçekleştirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde "22. Çarmıklılar Bahar Şenliği" düzenlendi.


        Balya ilçesine bağlı kırsal Çarmık Mahallesi'nde, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize edilen bahar şenliği, 22'nci kez gerçekleştirildi.

        Kazdağları Kumluca mevkisindeki bir çiftlikte gerçekleştirilen şenliğe mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi.


        Çocukların palyaço gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendiği şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar yeniden hayat buldu.

        Çarmık Mahallesi Muhtarı Yücel Tonel, gençlere daha güzel bir miras bırakmak için uğraştıklarını söyledi.


        Etkinlik Komite Başkanı Mehmet Duygu da katılım düzeyinden memnun olduklarını dile getirerek, "Etkinliğin amacı kaynaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Bu doğrultuda her yıl toplanıyoruz. Sağ olsun eşimiz, dostumuz, insanlarımız ve köylülerimiz bizi sürekli destekliyorlar." diye konuştu.

        Mahalle sakinlerinden Cengiz Akçam ise şenliğin imece usulü düzenlendiğini anlattı.

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