Erdek'te denizde boğulmak üzere olan kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Tatlısu Büyükbakraç mevkisinde denizde yüzen 24 yaşındaki İ.D, bir anda çırpınmaya başladı.





Durumu gören vatandaşlar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, genci kurtarmak için müdahale etti.



Kıyıya çıkartılan İ.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erdek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İ.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

