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        Erdek'te denizde boğulmak üzere olan kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Erdek'te denizde boğulmak üzere olan kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Tatlısu Büyükbakraç mevkisinde denizde yüzen 24 yaşındaki İ.D, bir anda çırpınmaya başladı.


        Durumu gören vatandaşlar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, genci kurtarmak için müdahale etti.

        Kıyıya çıkartılan İ.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erdek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İ.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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