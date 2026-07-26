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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Erdek'te denizde boğulmak üzereyken vatandaşların kurtardığı kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Erdek'te denizde boğulmak üzereyken vatandaşların kurtardığı kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirirken vatandaşların yardımıyla kurtarılan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Erdek'te denizde boğulmak üzereyken vatandaşların kurtardığı kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirirken vatandaşların yardımıyla kurtarılan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Tatlısu Büyükbakraç mevkisinde 26 Temmuz'da denizde boğulmak üzereyken vatandaşların yardımıyla kurtarılan 24 yaşındaki İsmail Dağ, tedavi altına alındığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

        İsmail Dağ'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Tatlısu Büyükbakraç mevkisinde denizde yüzen Dağ, bir anda çırpınmaya başlamış, durumu gören vatandaşlar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, genci kurtarmak için müdahale etmişti. Kıyıya çıkartılan Dağ, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erdek Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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