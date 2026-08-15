GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 100 personelle havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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