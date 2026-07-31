GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.



Susurluk'taki yangın bölgesini ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gömeç ilçesindeki yangın bölgesinde de soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Gömeç'teki yangına 2 kişinin kaynak yaparken sebebiyet verdiğini hatırlatan Ustaoğlu, "İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek." diye konuştu.



Ustaoğlu, Susurluk'taki yangının söndürülmesi için tüm kurumların teyakkuzda olduğunu kaydetti.



Bölgedeki rüzgarın şiddetli olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:



"Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut ilçesi istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz yangının enerjisinin biraz düşüreceğini tahmin ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak istiyoruz. 3 gündür başta orman teşkilatımızın kahraman personelleri, itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız ve fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Vali Ustaoğlu, mahallelerin tahliyesine ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını fakat şu an için herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

