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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir Edremit'teki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        GÜNCELLEME - Balıkesir Edremit'teki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan yangına müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:39 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir Edremit'teki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan yangına müdahale devam ediyor.

        İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ekiplerce havadan ve karadan müdahale yapılıyor.

        Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, özellikle tepelik bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangın nedeniyle bölgede 210 ev ile yaklaşık 650 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Dün öğle saatlerinde başlayan yangını tüm ekiplerin müdahaleleriyle ormanımızın, büyükşehrimizin çevre- den gelen desteklerle, havadan ve karadan müdahalelerle eee kontrol altına alınmış durumda. Burada şükür diyoruz, Allah beterinden korusun. Ciddi bir eee felaketle karşı karşıya kaldık ama kontrol altına alınması da sevindirici. Allah beterinden korusun diyorum, geçmiş olsun Edremit'imize, Altınoluk'umuza." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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