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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 12:01 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kırsal Taylıeli Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahallenin yüksek kesimlerinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sert esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine 2 uçak, 3 helikopter, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Burhaniye Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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