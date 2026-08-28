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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:01 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Türkali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        2 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve toplam 60 personelin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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