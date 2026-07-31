GÜNCELLEME - Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangını çıktığını belirterek, "7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 Toma, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

