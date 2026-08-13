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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine yakın bir arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 15:20 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine yakın bir arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kadıköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        - "Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı"

        Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerine yakın bir bölgede çıktığını belirtti.

        Evlice, şunları söyledi:

        "Hem orman hem de itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı. Ormanın arka taraflarına olan bölümlerde devam ediyor. Oraya da uçak ve helikopterlerimizin müdahalesi sürüyor. İnşallah kısa sürede kontrol altına alırız diye düşünüyoruz. Şu anda 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik fakat mahalle boyutunda şu an gerek yok."

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        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da yerleşim yerine yakın bölgedeki kısımda tehlike kalmadığını dile getirdi.

        - 247 personelle müdahale sürüyor

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına 9 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 9 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı ve 247 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

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