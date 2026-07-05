Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 12:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın, daha sonra ormana sıçradı.

        İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahal...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahal...
        Balıkesir Altıeylül'de orman yangını
        Balıkesir Altıeylül'de orman yangını
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Ayvalık'ta denize giren 75 yaşındaki tatilci kalp krizi geçirerek hayatını...
        Ayvalık'ta denize giren 75 yaşındaki tatilci kalp krizi geçirerek hayatını...
        Cunda Adası'nda orman yangını
        Cunda Adası'nda orman yangını
        Kepsut'ta yangınla mücadele sürüyor
        Kepsut'ta yangınla mücadele sürüyor