GÜNCELLEME - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.



Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın, daha sonra ormana sıçradı.



İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.



Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

