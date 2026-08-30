GÜNCELLEME - Edremit'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kızılkeçili Mahallesi'nde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, 6 uçak ve 70 personelle müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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