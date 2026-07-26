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        Susurluk'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Susurluk'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        H.B. idaresindeki 37 AV 881 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolu Demirkapı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlerin yanında devrilerek ters döndü.

        Kazada sürücü H.B. ile araçta bulunan yolcular D.B, M.Y, Z.Y. ve çocuk yolcu M.E.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.


        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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