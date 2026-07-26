Susurluk'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. H.B. idaresindeki 37 AV 881 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolu Demirkapı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlerin yanında devrilerek ters döndü. Kazada sürücü H.B. ile araçta bulunan yolcular D.B, M.Y, Z.Y. ve çocuk yolcu M.E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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