Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Özerol'dan bağımlılıkla mücadelede "ortak sorumluluk" çağrısı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Melek Özerol, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.



Özerol, yaptığı yazılı açıklamada; uyuşturucu, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığının toplumsal yapıyı zedeleyen küresel bir sorun haline geldiğini ifade etti.



Bağımlılığın her türüne karşı eğitim, farkındalık ve önleyici çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Özerol, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.



Özerol, en etkili yöntemin bağımlılık oluşmadan önce bilinç oluşturmak olduğuna dikkati çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Ailelerin çocuklarıyla güçlü iletişim kurması, gençlerin spor, sanat, kültür ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi, teknolojiyi bilinçli kullanması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması bu mücadelenin en önemli parçalarıdır. Mücadelemiz yalnızca belirli günlerle sınırlı değildir. Yılın her günü çocuklarımızı, gençlerimizi ve toplumumuzu korumak için çalışıyoruz. Bu mücadelede gönüllülük en büyük gücümüzdür. Tüm vatandaşlarımızı Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyoruz."

