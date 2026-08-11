Bakan Güler, Bartın'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İnanıyorum ki milletimizin engin feraseti ve sağduyusu, teşkilatlarımızın gayreti ve sivil toplumumuzun desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefimizi menzile ulaştıracak, böylelikle Türkiye Yüzyılı'nı çok daha güçlü temeller üzerinde yükselteceğiz." dedi.

Bakan Güler, kentteki programları kapsamında Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Tuna Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs gazisi İbrahim Yaman'la bir araya gelen Güler, ardından Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Güler, burada, bölgede ve dünyada güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, krizlerin ve belirsizliklerin arttığı hatta savaşların vuku bulduğu kritik dönemden geçildiğini söyledi.

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Böylesine hassas bir ortamda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğü etkin diplomasi, güçlü devlet yapısı, kahraman ordunun üstün kabiliyetleri ve sürekli gelişen yerli milli savunma sanayisi sayesinde uluslararası arenada en önemli aktörlerden biri haline geldiğini vurguladı.

Güler, pek çok ülkenin Türkiye'nin ulaştığı bu seviyeyi gıptayla takip ettiğinden bahsederek, "En son Mekke'de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki etkisini ve geliştirdiği güçlü işbirliklerini açık şekilde göstermiştir. Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan ve kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü iradenin, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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- "Bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi öncelikli görüyoruz"

Türkiye'nin bu mümtaz seviyeye gelmesinde büyük pay sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin de hudutların güvenliğinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası görevlerin icrasına kadar geniş bir coğrafyada büyük başarıyla görev yaparak, milletin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini anlatan Güler, Azerbaycan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Suriye'den Irak'a, Kosova'dan Bosna Hersek'e, Libya'dan Somali ve Katar'a kadar birçok bölgede üstlendikleri görevlerin, Türkiye'nin barışa, güvenlik ve istikrara sunduğu katkıların en açık göstergeleri olduğunu kaydetti.

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Güler, fedakarlığın ve kahramanlığın temsilcisi Mehmetçikle ne kadar gurur duysalar az olduğunu söyledi.

Yerli ve milli savunma sanayisinde ulaşılan mümtaz seviyenin, ordunun imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da artırdığına işaret eden Güler, "Kara, deniz, hava, siber ve elektronik harp alanlarında geliştirdiğimiz özgün sistemlerle Türkiye artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına da etkin ve güvenilir çözümler sunan öncü ülkelerden biri haline gelmiştir. Şüphesiz bütün bu başarıların temelinde güçlü devlet iradesi kadar aziz milletimizin desteğiyle en büyük dayanağımız olan birlik ve beraberliğimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

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Güler, güvenlikten dış politikaya, savunma sanayisinden ekonomiye kadar elde ettikleri bu kazanımların, şehirlerin kalkınmasına ve vatandaşların hayatına da doğrudan yansımaya devam ettiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen eser ve hizmet siyaseti kapsamında Türkiye'nin her köşesi gibi Bartın'ın da son yıllarda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre yatırımlarına, tarımdan sanayiye kadar hemen her alanda önemli hizmetlerle buluştuğunu kaydetti.

Bartın'a yapılan yatırım ve hizmetlerden bahseden Güler, bütün bu yatırımların ve başarıların, kentin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü gösterdiğini, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu büyük kalkınma hamlesinin de güçlü yansımasını oluşturduğunu anlattı.

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Güler, birbirinden kritik bu yatırımlardan aldıkları güç ve ilhamla nihai hedeflerinin, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirleri her alanda daha ileriye taşımak, daha güçlü bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada terörü tamamıyla sonlandırmayı, iç cephemizi tahkim ederek bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi öncelikli görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, tarihi dönüm noktası niteliğindedir. Şüphesiz bu sürecin temelinde aziz şehitlerimizin fedakarlıkları, kahraman gazilerimizin cesareti, Mehmetçiğimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin gayretleri ve aziz milletimizin desteği bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye, güvenlik alanındaki kazanımlarımızı kalıcı kılmanın yanı sıra şehirlerimizin kalkınmasına, vatandaşlarımızın refahının artmasına ve kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çerçevede Bakanlık olarak gelişmeleri, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam koordinasyon içerisinde hassasiyetle takip ediyoruz."

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- "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi adım atıldı"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin de süreçle ilgili kapsamlı çalışmaları titizlikle yürüttüğünü ifade eden Güler, "Bu çalışmaların sonucunda gazi meclisimizin dün akşam ezici çoğunlukla kabul ettiği Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la milletimizin arzu ettiği Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi adım atılmıştır. Bu yasayla terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz. İçeride toplumsal barış ve huzurunu kalıcı hale getiren bir Türkiye, elbette ki uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak, milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlara nice gururlar yaşatacaktır." diye konuştu.

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Güler, bu çabaların en önemli paydaşlarından birinin de sivil toplum kuruluşları olduğuna işaret ederek, devlet ile millet arasında güçlü gönül köprüleri kuran sivil toplum kuruluşlarının bu sürecin stratejik kazanımlarını vatandaşlara doğru ve sağlıklı şekilde anlatmalarının, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmelerinin, provokatif söylem ve dezenformasyon girişimlerine karşı toplumsal dayanışmayı pekiştirmelerinin önem taşıdığının altını çizdi.

"İnanıyorum ki milletimizin engin feraseti ve sağduyusu, teşkilatlarımızın gayreti ve sivil toplumumuzun desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefimizi menzile ulaştıracak, böylelikle Türkiye Yüzyılı'nı çok daha güçlü temeller üzerinde yükselteceğiz." diyen Güler, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı.

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Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile partililer katıldı.