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        Bartın'da bir kişi arkadaşını kafasına tokmakla vurarak öldürdü

        Bartın'da bir kişi tartıştığı arkadaşını, kafasına ağaç tokmakla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Bartın'da bir kişi arkadaşını kafasına tokmakla vurarak öldürdü

        Bartın'da bir kişi tartıştığı arkadaşını, kafasına ağaç tokmakla vurarak öldürdü.

        Kozcağız beldesi Avgölü mevkisinde Aydın B. (56) ile Osman T. (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın B, arkadaşı Osman T'nin kafasına ağaç tokmakla vurarak kaçtı.

        Bir süre sonra Osman T'yi hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinden kaçan Aydın B, jandarma ekiplerince Boğaz mevkisinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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