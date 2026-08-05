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        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        Bartın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        Bartın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Bartın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        Bartın'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Ailesiyle tatil için Ankara'dan geldiği İnkum sahilinde denize giren Batın G. (17) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Bartın Belediyesi cankurtaran ekiplerince baygın halde bulanan Batın G, kıyıya çıkarıldı.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batın G, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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