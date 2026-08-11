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        Bartın'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bartın'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Bartın'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bartın'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İnkumu kara yolu Karasu mevkisinde E.C. (58) idaresindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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