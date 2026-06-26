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        Bartın'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

        Bartın'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Bartın'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

        Bartın'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Gürgenpınarı mevkisinde dün, 34 FUJ 761 plakalı motosikletiyle seyrederken Z.Ç'nin kullandığı 74 BN 660 plakalı otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan Ceyhun Ö. (20) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada sürücü Z.Ç. ile otomobildeki M.M.Ç. (18) ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.T.K. (17) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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