Bartın'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
Bartın'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bartın'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gürgenpınarı mevkisinde dün, 34 FUJ 761 plakalı motosikletiyle seyrederken Z.Ç'nin kullandığı 74 BN 660 plakalı otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan Ceyhun Ö. (20) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada sürücü Z.Ç. ile otomobildeki M.M.Ç. (18) ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.T.K. (17) yaralanmıştı.
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