Bartın'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

İl genelindeki plajlarda kuvvetli rüzgar ve çeken akıntının boğulma tehlikesi oluşturduğu değerlendirilerek, insanların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.

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