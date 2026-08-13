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        Bartın'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

        Bartın'da elverişsiz şartlar nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Bartın'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

        Bartın'da elverişsiz şartlar nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.

        İl genelindeki plajlarda kuvvetli rüzgar ve çeken akıntının boğulma tehlikesi oluşturduğu değerlendirilerek, insanların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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