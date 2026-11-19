Göçük nedeniyle kapatılan Bartın-Kastamonu arasındaki kara yolu açıldı
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan ve yağış nedeniyle çöken kara yolu açıldı.
Giriş: 19.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan ve yağış nedeniyle çöken kara yolu açıldı.
Şirinler köyü mevkisinde Kanlıçay Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu 100 metrelik kısmında çökme yaşanan kara yolunda çalışmalar tamamlandı.
Karayolları, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kaya ve taşlarla dolgu yapmasının ardından yolda trafik akışı yeniden başladı.
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