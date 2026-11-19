Karayolları, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kaya ve taşlarla dolgu yapmasının ardından yolda trafik akışı yeniden başladı.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan ve yağış nedeniyle çöken kara yolu açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.