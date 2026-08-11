Milli Savunma Bakanı Güler, Bartın'da konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Dün akşam Gazi Meclisimiz tarafından ezici çoğunlukla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi adım atılmıştır." dedi.

Programı kapsamında Bartın'a gelen Bakan Güler, Valiliği ziyaret etti. Valilikte tören mangasını selamlayan Güler, kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Güler'i, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan karşıladı.

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Şeref defterini imzalayan Güler, Vali Arslan'dan kentte yürütülen yatırımlar hakkında bilgi aldı.

- "Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin güçlü aktörlerinden biri olmayı başardı"

Güler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, partililerle selamlaştı, İl Başkanı Yaşar Arslan ile görüştü.

Buradaki programda konuşan Güler, dünyada güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiğini, bölgede ise risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı çok kritik dönemden geçildiğini söyledi.

Yakın coğrafyada yaşanan savaşlar, krizler ve istikrarsızlıkların, güçlü devlet olmanın, dirayetli liderlikle milli birlik ve beraberliğe sahip bulunmanın ne kadar önemli olduğunu herkese net şekilde gösterdiğini belirten Güler, "Böylesine hassas bir dönemde ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğinde, istikrar ve huzur adası vasfını muhafaza ederken uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve güçlü aktörlerinden biri olmayı da başarmıştır. En son Mekke'de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki güçlü etkisinin ve işbirliğinin açık göstergesi olmuştur." diye konuştu.

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Güler, bu kritik süreçte Milli Savunma Bakanlığı ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde Türkiye'nin güvenliği, milletin huzuru için gece, gündüz demeden görevlerine devam ettiğini dile getirerek, hudutların emniyetinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası güvenlik faaliyetlerine sağlanan katkılara kadar çok geniş alanda çalışmaları kararlılıkla ve başarıyla sürdürdüklerini kaydetti.

Yerli ve milli savunma sanayi alanında ortaya koydukları büyük atılım sayesinde ordunun etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret eden Güler, devletin güvenlik alanında sergilediği bu güçlü iradenin en önemli dayanaklarından birinin de milletle kurdukları sağlam bağ olduğunu ifade etti.

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Güler, bu noktada teşkilat mensuplarına da önemli görevler düştüğünden bahsederek, eser ve hizmet siyasetinin il, ilçelerdeki temsilcileri olan teşkilatların, sadece seçim dönemlerinde çalışan bir yapı değil, tam tersine milletin her zaman yanında olan, onun derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan büyük bir gönül hareketinin en kıymetli unsurları olduğunu söyledi.

Teşkilatların bugün milletin güven ve desteğini kazanmasının asıl sebebinin bu olduğunu dile getiren Güler, Bartın il ve ilçe teşkilatlarında sorumluluk üstlenenlerin de yoğun çabalarının, ortaya konulan fedakarlığın, samimiyet ve gayretlerinin de bu güvenin oluşmasına müstesna katkılar sağladığını kaydetti.

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- "Ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz"

Güler, çalışmaları bundan sonra da artan şevk ve gayretle devam ettirmeleri, vatandaşlara her zamankinden daha fazla ulaşmaları, her kesimle güçlü iletişim kurmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği istikamet doğrultusunda sahadaki varlıklarını daha da artırmaları gerektiğini vurgulayarak, özellikle gençlerle, kadınlarla, esnafla, çiftçilerle, emeklilerin de aralarında bulunduğu toplumun bütün kesimleriyle teması daha da güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Bu çalışmalar kapsamında sadece siyasi olarak değil, sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetleriyle de vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Güler, şöyle devam etti:

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"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde milli birlik ve kardeşliğimizi tahkim etme yolunda Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla yürütürken siz teşkilatlarımıza da yine çok önemli görevler düşmektedir. Malumunuz dün akşam Gazi Meclisimiz tarafından ezici çoğunlukla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi adım atılmıştır. Bu sürecin, dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz. Unutmamalıyız ki gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı barışı elde etmek de mümkün değildir."

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Güler, bunun için daha çok çalışıp üreteceklerini, milletle daha güçlü gönül bağları kuracaklarını ve Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Güler, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak konuşmasını tamamladı.