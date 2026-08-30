Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yenen Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "3-0'lık bir galibiyet mi, böyle bir galibiyet mi? Bilmiyorum hangisi daha mutlu eder ama bu acayip bir mutluluk oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Şahin, Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maça iyi başlamalarına rağmen skoru bulamadıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Hafta boyunca oyuncularıma rakipten yan ortaların çok geleceğini söylemiştim. Ona çok hazırlanmıştık. Rakip takım bu ligin en fazla orta yapan takımlarından birisi. Maalesef yan ortadan bir gol yedik. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Maça giren oyuncuların katkısı çok iyi ve değerliydi. Kalan oyuncuların son ana kadar mücadele etmesi çok değerli. Yani 3-0'lık bir galibiyet mi, böyle bir galibiyet mi? Bilmiyorum hangisi daha mutlu eder ama bu acayip bir mutluluk oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Vazgeçmediler, inandılar ve güzel şeyler yaptılar. Sonradan giren oyuncularıma çok teşekkür etmem gerekiyor. Çok inançlı ve istekli girdiler. Sonuçta kazandık. Çok mutluyuz."

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- Ekenler Beton Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise mağlubiyetten dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Taşdemir, "Bizim için çok üzüntü verici ve yıkıcı bir maçı kaybettik. Son 3 dakikada 2 gol yemek kolay bir şey değil. Maalesef bunu yaşadık. Genelinde başa baş giden ara ara bizim iyi oynadığımız, ara ara rakibimizin iyi oynadığı maç oldu. Son 10 dakika rakibimiz iyi bir reaksiyon verdi sonradan giren oyuncularıyla beraber maçı kazandılar. Tebrik ediyorum. Bizim için yıkıcı bir mağlubiyet oldu. İnşallah en kısa sürede toparlanırız. Çünkü 3 gün sonra tekrar önemli bir maçımız var." ifadelerini kullandı.