Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor maçının ardından

        Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yenen Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "3-0'lık bir galibiyet mi, böyle bir galibiyet mi? Bilmiyorum hangisi daha mutlu eder ama bu acayip bir mutluluk oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 00:31 Güncelleme:
        Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yenen Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "3-0'lık bir galibiyet mi, böyle bir galibiyet mi? Bilmiyorum hangisi daha mutlu eder ama bu acayip bir mutluluk oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

        Şahin, Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Maça iyi başlamalarına rağmen skoru bulamadıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Hafta boyunca oyuncularıma rakipten yan ortaların çok geleceğini söylemiştim. Ona çok hazırlanmıştık. Rakip takım bu ligin en fazla orta yapan takımlarından birisi. Maalesef yan ortadan bir gol yedik. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Maça giren oyuncuların katkısı çok iyi ve değerliydi. Kalan oyuncuların son ana kadar mücadele etmesi çok değerli. Yani 3-0'lık bir galibiyet mi, böyle bir galibiyet mi? Bilmiyorum hangisi daha mutlu eder ama bu acayip bir mutluluk oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Vazgeçmediler, inandılar ve güzel şeyler yaptılar. Sonradan giren oyuncularıma çok teşekkür etmem gerekiyor. Çok inançlı ve istekli girdiler. Sonuçta kazandık. Çok mutluyuz."

        REKLAM

        - Ekenler Beton Sivasspor cephesi

        Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise mağlubiyetten dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

        Taşdemir, "Bizim için çok üzüntü verici ve yıkıcı bir maçı kaybettik. Son 3 dakikada 2 gol yemek kolay bir şey değil. Maalesef bunu yaşadık. Genelinde başa baş giden ara ara bizim iyi oynadığımız, ara ara rakibimizin iyi oynadığı maç oldu. Son 10 dakika rakibimiz iyi bir reaksiyon verdi sonradan giren oyuncularıyla beraber maçı kazandılar. Tebrik ediyorum. Bizim için yıkıcı bir mağlubiyet oldu. İnşallah en kısa sürede toparlanırız. Çünkü 3 gün sonra tekrar önemli bir maçımız var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Leao'dan!
        Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Leao'dan!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        5'inci sezon çekimleri başladı
        5'inci sezon çekimleri başladı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları

        Benzer Haberler

        Batman Petrolspor - Sivasspor: 2-1
        Batman Petrolspor - Sivasspor: 2-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu yol yapım çalışmasında incelemelerde...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu yol yapım çalışmasında incelemelerde...
        Batman'da annesini öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı
        Batman'da annesini öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı
        Batman'da annesini öldüren şahıs, polise teslim oldu
        Batman'da annesini öldüren şahıs, polise teslim oldu
        Annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
        Annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu