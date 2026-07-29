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        Batman'da arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde arazide yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Batman'da arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde arazide yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Yüceköy köyünde yaşayan Hüseyin Badakol, tarlada çalıştığı esnada kurumuş su yatağında bir tilki fark etti.


        Burada yiyecek arayışında bulunan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.


        Badakol, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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