Batman'da serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

Batman'da serinlemek için Batman Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyü Üçyol mevkisinde Batman Çayı'na giren Hebun K. (14), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.



Durumu gören çocuğun babası Bülent K. (52) de suya girerek oğlunu kurtarmaya çalıştı.



Bülent K. de bir süre sonra suya kapıldı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Batman Belediyesine bağlı itfaiye dalgıç ekibi ve jandarma sevk edildi.



Baba ve oğlu ekiplerce sudan çıkarılarak Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hebun K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

