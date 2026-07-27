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        Batman'da silahlı saldırıda ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

        Batman'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Batman'da silahlı saldırıda ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

        Batman'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda dün uğradıkları saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk'in Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazeler, Asri Mezarlık'ta kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

        Cenazeye, ölenlerin yakınları, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda dün meydana gelen silahlı saldırıda Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmış, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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