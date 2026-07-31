Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

–Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 56,93 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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