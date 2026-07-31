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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        –Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        –Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 56,93 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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