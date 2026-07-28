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        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        –Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        –Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerini aklamak amacıyla kurulan 3 farklı paravan şirket tespit edildi.

        Mayıs ayında başlatılan teknik ve mali takip neticesinde, herhangi bir resmi ofisi bulunmayan ve yasa dışı faaliyet gösteren paravan şirketlerin hesaplarında 1 Ocak-1 Haziran'da 232 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, laptop bilgisayar, 2 cep telefonu, 2 şirket kaşesi ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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