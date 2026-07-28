Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

–Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerini aklamak amacıyla kurulan 3 farklı paravan şirket tespit edildi.



Mayıs ayında başlatılan teknik ve mali takip neticesinde, herhangi bir resmi ofisi bulunmayan ve yasa dışı faaliyet gösteren paravan şirketlerin hesaplarında 1 Ocak-1 Haziran'da 232 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, laptop bilgisayar, 2 cep telefonu, 2 şirket kaşesi ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

