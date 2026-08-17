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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 23:48 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:BatmanŞehir

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Murathan Çomoğlu, Erdoğan Çak

        Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Doria, Devran Bozardıç (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Imeri, Pedrinho (Dk. 60 Cissokho), Oğuz Gürbulak (Dk. 91 Buğra Çağıran), Jo, Biron, Benny (Dk. 60 Polat Yaldır), Cordova (Dk. 83 Gökhan Altıparmak)

        Boluspor: Tafas, Cuesta, Tolunay Artuç (Dk. 71 Ege Özkayımoğlu), Rivas, Escobar, Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 64 Alptekin Çaylı), Abdulsamet Kırım (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir-Dk. 83 Bertu Alican Özyürek), Diaz Lopez, Zeki Dursun (Dk. 64 Muhammed Mert), Argüello, Gökhan Akkan

        Goller: Dk. 34 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 90+4 Biron (Batman Petrolspor)

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        Sarı kartlar: Dk. 2 Pedrinho, Dk. 49 Cordova, Dk. 58 Biron, Dk. 72 Yasir Subaşı, Dk. 90+4 Buğra Çağıran (Batman Petrolspor), Dk. 49 Cuesta, Dk. 58 Zeki Dursun, Dk. 68 Tolunay Artuç, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir (Boluspor)

        BATMAN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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