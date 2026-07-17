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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman'da konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Batman'a spor ve diğer hususlarda destek vermeye devam edeceğiz. Burada tenis, Batman Petrolspor'un altyapısı ve su sporları merkezi çalışması var. Hasankeyf'teki gençlik kampı gerçekten görülmeye değer." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman'da konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Batman'a spor ve diğer hususlarda destek vermeye devam edeceğiz. Burada tenis, Batman Petrolspor'un altyapısı ve su sporları merkezi çalışması var. Hasankeyf'teki gençlik kampı gerçekten görülmeye değer." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakan Bak, Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor'un altyapısı için ayrılan alanda incelemede bulundu. Daha sonra Batman Valiliğini ziyaret eden Bak, Vali Ekrem Canalp ile görüştü, Valilik Toplantı Salonu'nda kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

        AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bak, partililerle bir araya geldi. Bak, burada yaptığı konuşmada, kentin büyüyerek geliştiğini ve enerjisinin güzel olduğunu söyledi.

        Batman'a hep destek olduklarını belirten Bak, "Batman'a spor ve diğer hususlarda destek vermeye devam edeceğiz. Burada tenis, Batman Petrolspor'un altyapısı ve su sporları merkezi çalışması var. Hasankeyf'teki gençlik kampı gerçekten görülmeye değer." ifadelerini kullandı.

        Özellikle gençlerin su sporlarıyla daha fazla ilgilenmesini istediklerini dile getiren Bak, spor turizmindeki yatırımlarına ilişkin projelere destek verdiklerini anlattı.

        Kentte güzel bir birliktelik olduğunu ifade eden Bak, şunları kaydetti:

        "Uyum çok güzel. Birliktelik olması çok güzel. Hem siyasi olarak hem diğer halkın bu konudaki birlikteliği, heyecanı ve bekleyişi güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bölgeye olan ilgisini ve yatırımları biliyoruz. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Teşkilatımız dinamik. Teşkilatlar en büyük gücümüz. En büyük üye sayısına sahip siyasi hareket, sivil toplum kuruluşu olan AK Parti, ortaya koyduğu bu dinamizmle, teşkilatlarının gücüyle köylere, mahallelere kadar her yerde. Teşkilatla beraber çalışmaktan dolayı bu sinerjisi ve enerjisi var. İşte burada bu birlikteliği görünce de Batman'da daha iyi şeyler olacağına yürekten inanıyoruz. Bu birlik ve beraberlik önemli. Teşkilat bütünlüğü açısından da önemli. İl başkanlığımız nezdinde tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum."


        Bakan Bak'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Mehmet Hakan Toy, kurum amirleri ve belediye başkanları da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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