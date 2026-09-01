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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da vefat eden yeğeninin taziyesine katıldı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin (42) taziyesine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da vefat eden yeğeninin taziyesine katıldı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin (42) taziyesine katıldı.

        Bakan Şimşek, özel bir spor salonunda 30 Ağustos'ta çıkan yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin taziyesine katılmak için Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile Batman'a geldi.

        Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyeevine geçen Şimşek, ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile fertlerine başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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