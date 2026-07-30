Sağlık Bakanı Memişoğlu AK Parti Batman İl Başkanlığında konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gece gündüz sizlere hizmet ediyoruz ama sizlerden de Sağlık Bakanı olarak istediğim bir şey var; aynı zamanda sağlıklı da olmamız lazım. Onun için sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmamız lazım. Bir de kilo sorunumuz var. Düzgün beslenmemiz, hareket etmemiz lazım." dedi.



Bakan Memişoğlu, Batman'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.



Burada partililere hitap eden Memişoğlu, kentte Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın hizmetleriyle birlikte Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinin (AMATEM) açılacağını söyledi.



Memişoğlu, 2002 yılında Batman'da sadece 1 ambulans olduğunu, şu anda 47 ambulans bulunduğunu ve büyük ihtimalle kente bu yıl 10 ambulans daha göndereceklerini anlattı.



Kentteki doktor sayısının bugün 3-4 katına çıktığını dile getiren Memişoğlu, Batman'da her vatandaşın yılda ortalama 16 kez sağlık hizmetinden yararlanabildiğini, bunun dava kültürüyle hareket eden, hizmet odaklı kadroların çabalarının bir sonucu olduğunu belirtti.



Çaba harcayan, bunu başaran herkese teşekkür eden Memişoğlu, "Biz hiçbir zaman olanla yetinmeyen bir iktidarız. Daha iyisini yapmak için, daha çok insanlara hizmet etmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Gece gündüz sizlere hizmet ediyoruz ama sizlerden de Sağlık Bakanı olarak istediğim bir şey var, aynı zamanda sağlıklı da olmamız lazım. Onun için sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmamız lazım. Bir de kilo sorunumuz var. Düzgün beslenmemiz, hareket etmemiz lazım." diye konuştu.



- "Sağlıklı olmak için de talep etmenizi istiyoruz"



Herkesin sağlıklı hayat merkezlerine "sağlık talebi" için gitmesini isteyen Memişoğlu, "Yani sadece tedavi talebiyle değil Sağlık Bakanlığının sağlıklı kalmak için de bir tesisinden faydalanmanızı, sağlıklı olmak için de talep etmenizi istiyoruz. Çünkü bizim amacımız insanları önce bize emanet olan bu bedenin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Onun için sigara içen arkadaşlara, kötü beslenen, kilosu olan arkadaşlara, hareketi az olan arkadaşlarıma lütfen sağlıklı kalın diyorum. Ve bu toplumun sağlıklı olması lazım. Bu toplum Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sadece Türkiye'den ibaret değil." ifadelerini kullandı.



- "Birbirimize sarılalım"



Bakan Memişoğlu, son 25 yılda Türkiye'nin mazlum, ezilmiş, katliama uğramış, sömürülmüş insanların ümidi haline geldiğini vurgulayarak, "Bakın, önümüzde çok önemli bir fırsat var. 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Birbirimize sarılalım diyoruz. Bugün dünyada bir medeniyet hakimiyeti var. Bu medeniyet hakimiyeti, kardeşi kardeşe kırdırarak, Gazze'de gördüğünüz gibi insanları katlederek, onları sömürerek, köleleştirerek kendine güç edinen bir kötülük hakimiyetidir. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Kötülük esasında işini yapıyor, kötülüğünü yapıyor. Esas soru, iyilik medeniyetinin temsilcileri olan bizlerin ne yaptığıdır. Bakın, kadim bir medeniyetin toprakları üzerindesiniz. Bunun temsilcileri olarak biz ne yapıyoruz? Esas soru iyiliğin ne yaptığıdır. İyilik güçlü olursa kötülük kötülüğünü yapamaz. Bizler birbirimize sarılırsak, üretirsek, güçlü olursak kötülük de kötülüğünü yapamaz. Kimseyi katledemez, insanları sömüremez, kardeşi kardeşe kırdıramaz. Onun için bizim yapacağımız şey, birbirimize sarılmak, üretmek ve farklılıklarımız olsa da bunları birleştirerek güçlü hale gelmektir. Biraz güçlendiğimiz zaman görüyorsunuz, dünyada söz sahibi ülke haline geliyoruz sizler sayesinde." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her bir vatandaşımızın bu bilinçle hareket etmesi, birbirine sarılması gerekir. Bazen kırgınlıklar olabilir, dargınlıklar olabilir. Aranızda anlaşamadığınız hususlar olabilir. Bu medeniyetin bir temsilcisiyseniz ve gerçekten dünyadaki katliamlara üzülüyorsanız, insanları katleden, birbirine vurduran, 70 bin çocuğu ve kadını ayırt etmeden öldüren kötülüğün hakimiyetini yıkmak için hep birlikte bir arada olmamız, birbirimize sarılmamız, üretmemiz ve güçlü olmamız lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sayın vekilimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İyiliği hakim kılacağız."



AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da kentte kardeşlik, huzur ve birlik beraberliğinin olduğunu ifade ederek, "Bu Terörsüz Türkiye'de de biz ilk günden beri diyoruz ki biz barışın da sesi olacağız, barışın söylemi olacağız ve Batman'ı da bölgede barışın, kardeşliğin şehri yapacağız. Bu konuda ne gerekiyorsa, hangi sorumluluğu almamız gerekiyorsa, arkadaşlarımızla beraber alacağız." dedi.



AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de Batman'a AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında devasa yatırımlar yapıldığını​​​​​​​ kaydetti.



Şehirde çok ciddi bir ivme yakaladıklarını belirten Şansi, "Bu ivmenin temelinde hep beraber olmamızdır. Bizim oylarımızın önemli bir kısmı sağlıktaki değişim ve dönüşümden dolayı olmuştur." şeklinde konuştu.



Bakan Memişoğlu, daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.



Ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan Biosys firmasının fabrikasında incelemelerde bulunan Memişoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

