Bakan Bak: "Gelecek yıl Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları Erzurum ve Bayburt'ta yapılacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bayburt’ta yeni atlı cirit sahasının açılış törenine katıldı. Gelecek yıl temmuz ayında Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları’nın Erzurum ve Bayburt’ta düzenleneceğini bildiren Bak, Etnospor aracılığıyla geleneksel sporların yaşatılmaya devam edeceğini kaydetti.

Açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bayburt barlarının oynandığı programda, yaklaşık 38 milyon lira bedelle tamamlanan yeni atlı cirit sahasının açılışı gerçekleştirildi. Tesiste 500 kişilik çelik konstrüksiyon tribün, 40 at barınağı ve 2 ikili soyunma odası bulunuyor.

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"Geleneklerimizi geleceğe taşıyoruz"

Törende konuşan Bakan Bak, geleneksel sporların yaşatılmasına yönelik çalışmalara değinerek, "Biz Orta Asya’dan geldik, at sırtında geldik. Geleneklerimizi geleceğe taşıyoruz. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Etnospor vasıtasıyla birçok organizasyonlar yapacak. Cirit ve diğer sporları yaşatacağız" dedi.

Gelecek yıl temmuz ayında Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları’nın Erzurum ve Bayburt’ta düzenleneceğini belirten Bak, organizasyonun iki şehirde gerçekleştirileceğini söyledi.

"Spor iyileştirir, spor birleştirir"

Bayburt’ta yaklaşık 1,5 yıl önce 4 bin kişilik spor salonu ve spor kompleksinin açılışını yaptıklarını hatırlatan Bak, kentte halı sahalar ve diğer tesislerle spor imkânlarının geliştiğini ifade etti. Yapımı devam eden kapalı tenis kortunun ardından yeni yatırımların da hayata geçirileceğini kaydeden Bak, sporun gençleri dijital bağımlılık, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak tutmada önemli rol oynadığını vurguladı.

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"Spor iyileştirir, spor birleştirir. Spor insanların özgüvenini artırır, kaynaşmayı sağlar" diyen Bak, ailelere çocuklarını spor salonlarına ve yüzme havuzlarına yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

11 cirit kulübüne 200’er bin lira destek

Konuşmaların ardından il dışında düzenlenen müsabakalarda şampiyon olan sporculara madalyaları Bakan Bak ve protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül töreninin ardından bir boks sporcusuyla kısa süre boks yapan Bak, daha sonra tribüne geçerek cirit müsabakasını izledi.

Müsabakanın sonunda Bayburt’ta faaliyet gösteren 11 cirit kulübüne bakanlık tarafından ayrı ayrı 200 bin lira destek sağlanacağının sözünü veren Bak, ciridin yaşatılması için tüm gayreti göstereceklerini bildirdi. Cirit sahası içinde bulunan alanları gezen Bakan Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse'den bilgi aldı. Buradaki programını tamamlayan Bakan Bak daha sonra belediye tarafından yapımı devam eden kapalı tenis kortuna geçti.