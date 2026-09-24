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        Bayburt ve Gümüşhane'de afetlere hazırlık için deprem tatbikatı yapıldı

        Bayburt ve Gümüşhane'de afetlere hazırlık kapsamında, ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Bayburt ve Gümüşhane'de afetlere hazırlık için deprem tatbikatı yapıldı

        Bayburt ve Gümüşhane'de afetlere hazırlık kapsamında, ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen "Bölgesel Deprem Tatbikatı"na AFAD, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Senaryo gereği, merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki depremde Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin hasar gördüğü ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

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        Okuldaki öğrenci ve personel güvenli şekilde tahliye edilerek toplanma alanına götürülürken, burada çadırlar kuruldu ve afetzedelere çay, çorba ve battaniye dağıtıldı.

        Tatbikatı takip eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, afetlere hazırlığın yalnızca afet anındaki müdahaleden ibaret olmadığını, öncesinde yapılan planlama, eğitim, koordinasyon ve tatbikatların da afet yönetiminin önemli unsurları olduğunu belirtti.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda deprem tatbikatı yapıldı.

        Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalarda gerçekleştirilen tatbikata AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, Kızılay, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından 190 personel katıldı.

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        Senaryo gereği merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yaralılar enkazdan çıkarıldı, depremden etkilenen iki okulda 444 öğrenci tahliye edildi.

        Tatbikatı İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden takip eden Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, tatbikatların gerçek bir olaymış gibi ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

        Atay, afetlere karşı hazırlığın olay yaşanmadan önce yapılmasının önemine dikkati çekerek, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin afet anındaki müdahalenin etkinliğini artıracağını kaydetti.

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        Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ise tatbikatla vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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