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        Bayburt'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası yapıldı

        Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Bayburt'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası yapıldı

        Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.

        Bayburt Valiliği tarafından Bayburt Belediyesi cirit sahasında organize edilen, Kızıl Elma Atlı Spor Kulübü ile Kop Atlı Spor Kulübü'nün karşı karşıya geldiği gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Altışar kişiden oluşan iki takımın mücadele ettiği gösteride sporcular, at üzerinde ciritlerini rakiplerine isabetli şekilde atmaya çalışırken, atlarına olan hakimiyetlerini de sergiledi.

        Türklerin yüzyıllardır yaşattığı geleneksel spor dallarından biri olan ciridi icra eden sporcular, sıcak havaya rağmen sergiledikleri zorlu hareketler ve cirit atabilmek için gösterdikleri çabayla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

        Beraberlikle sona eren müsabakanın ardından Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, takım kaptanlarına plaketlerini takdim etti.



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