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        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, iki adrese düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, düzeneğe ait çok sayıda suç unsuru, 385 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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