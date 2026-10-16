Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ekipler, iki adrese düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, düzeneğe ait çok sayıda suç unsuru, 385 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirdi.

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