Derebaşı virajları macera ve doğa tutkunlarının gözdesi oldu

BEŞİR KELLECİ - Dünyanın en zorlu yolları sıralamasında yer alan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı virajları, heyecan ve macera tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.



Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı site tarafından 2015'te dünyanın en tehlikeli yolu olarak belirlenen Derebaşı virajları, Bayburt ve Trabzon'u en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.



Yolculuk sırasında tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 virajdan oluşan Derebaşı virajlarının, Bolivya’da "ölüm yolu" olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu öngörülüyor.



Karadeniz sınırında yer alması nedeniyle sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olaylarının da yaşandığı Derebaşı virajları, bu özellikleriyle dünya genelinde "zor yol" olarak anılıyor.



Son yıllarda Bayburt Valiliğince yapılan tanıtım çalışmalarıyla kentte ekoturizm kapsamındaki en önemli rotalardan biri haline gelen Derebaşı virajları, her yıl binlerce macera, fotoğraf ve doğa tutkununu ağırlıyor.



Ziyaretçiler, bisiklet, ATV, motosiklet ve arazi araçlarıyla adrenalin dolu anlar yaşayıp doğanın tadını çıkarırken, yöre halkı ise yolu kullanmaya devam ediyor.



- "Doğanın kalbinde buluşmak harika bir duygu"



Ziyaretçilerden Esra Akbaş, AA muhabirine, bisikletiyle erken saatlerde yola çıktığı güzergaha irtifa kazanmak ve kondisyon için tercih ettiğini söyledi.



Virajları tamamlayarak dönüşe geçtiğini belirten Akbaş, her bir virajda ayrı bir deneyim yaşadığını dile getirdi.



Bölgede birçok doğaseverle karşılaştığını aktaran Akbaş, "Sabah saatlerinde inerken çok kalabalık değildi ama yukarı çıkarken inanılmaz bir kalabalıkla karşılaştım. Motorcular, bisikletçiler, trekking ve hiking yapanlar vardı. Farklı illerden gelen birçok kişiyle sohbet ettik. Yine yurt dışından gelenler vardı. Doğaseverlerle doğanın kalbinde buluşmak harika bir duygu." diye konuştu.



Akbaş, bölgenin eşsiz bir manzaraya da sahip olduğuna işaret ederek, "Sabah saatlerinde çok güneşli ve güzeldi. Şu anda hafif sis başladı. Manzara bize kendini gösterdi, dağlar bize eşlik etti. Soğanlı Geçidi'nden Bayburt merkeze doğru gideceğim. Manzara inanılmaz derecede güzeldi. Virajlar tehlikeliydi, kuş uçuşu bakmak inanılmaz haz veriyor ve virajları hissetmek eşsiz bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.



Bölge sakinlerinden Mehmet Saral da Derebaşı virajlarını çok sık kullandığını dile getirerek, son yıllarda virajları görmek için Avrupa'dan çok fazla ziyaretçi geldiğini söyledi.



Güzergahı tercih eden motosiklet sürücülerinin büyük heyecan yaşadığını belirten Saral, "Ama biz buradan geçtiğimizde çok hoşumuza gidiyor. Yabancılar buranın doğasını çok beğeniyorlar. Böyle bir yerin hiçbir yerde olmadığını ve manzarasının Avrupa'da sayılı olduğunu söylüyorlar." dedi.



Emrah Torunlar ise bisiklet grubuyla birlikte Erzincan'dan geldiğini, bölgenin maceraseverler için gezilip görülmesi gereken bir rota barındırdığını kaydetti.







