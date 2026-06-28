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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri 140 yıllık çömlekçilik geleneğinin yaşatıldığı köyde aşure geleneği sürdürülüyor

        140 yıllık çömlekçilik geleneğinin yaşatıldığı köyde aşure geleneği sürdürülüyor

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, yaklaşık 140 yıllık çömlekçilik geleneğinin yaşatıldığı köyde asırlık aşure geleneği bu yıl da sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        140 yıllık çömlekçilik geleneğinin yaşatıldığı köyde aşure geleneği sürdürülüyor

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, yaklaşık 140 yıllık çömlekçilik geleneğinin yaşatıldığı köyde asırlık aşure geleneği bu yıl da sürdürüldü.

        Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, köy kadınları imece usulüyle hazırladıkları aşureleri vatandaşlara ikram etti.

        Dernek Başkanı İsmail Korkut, köy muhtarı Mehmet Gümüştekin ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Neriman Gümüştekin'in koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe bini aşkın kişi katıldı.

        Etkinlik kapsamında öğle namazı öncesinde köy camisinde mevlit okutuldu. Mevlidin ardından köy meydanında hayırseverlerin maddi destekleriyle hazırlanan aşureler misafirlere dağıtıldı.

        Dernek Başkanı İsmail Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarından miras kalan geleneği gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kınık'ın 140 yıllık çömlekçi köyü olduğunu belirten Korkut, "Atalarımızın başlattığı bu aşure geleneğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Etkinliğimize maddi ve manevi destek veren hayırseverlere, aşureyi hazırlayan köy kadınlarımıza ve katılım sağlayan başta Belediye Başkanımız Zekiye Tekin olmak üzere siyasi parti temsilcilerine, köy muhtarlarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Neriman Gümüştekin ise Muharrem ayı dolayısıyla köy kadınlarıyla birlikte aşure hazırladıklarını ifade ederek, "Her geçen yıl etkinliğimize katılım artıyor. Bu yıl binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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