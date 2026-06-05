AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yayımlandı.



Açıklamada, 5 Haziran'ın toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğu belirtildi.



Türkiye'nin bu çağrı karşısında geri duran değil, irade ortaya koyan büyük bir medeniyet olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen '2053 net sıfır emisyon' hedefi yalnızca bir çevre politikası değil, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen 'sıfır atık' hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı sadece ekonomik kalkınmanın değil, çevreyle uyumlu büyümenin, tabiatla barışık şehirlerin, temiz enerjinin, güçlü çevre politikalarının ve yeşil geleceğin yüzyılı olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun."

