Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yayımlandı.

        Açıklamada, 5 Haziran'ın toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğu belirtildi.

        Türkiye'nin bu çağrı karşısında geri duran değil, irade ortaya koyan büyük bir medeniyet olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen '2053 net sıfır emisyon' hedefi yalnızca bir çevre politikası değil, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen 'sıfır atık' hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı sadece ekonomik kalkınmanın değil, çevreyle uyumlu büyümenin, tabiatla barışık şehirlerin, temiz enerjinin, güçlü çevre politikalarının ve yeşil geleceğin yüzyılı olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Minik öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
        Minik öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
        Bilecik'te bariyere çarpan tırın sürücüsü öldü
        Bilecik'te bariyere çarpan tırın sürücüsü öldü
        Bilecik'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
        8 suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı
        8 suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı
        Öğrenciler 50 bin plastik kapağı sanat eserine dönüştürdü
        Öğrenciler 50 bin plastik kapağı sanat eserine dönüştürdü
        Kaçırdığı kavşağa dönmek isterken kamyonla çarpıştı, 1 yaralı
        Kaçırdığı kavşağa dönmek isterken kamyonla çarpıştı, 1 yaralı