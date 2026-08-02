Avrupa şampiyonu güreşçi Salih Yusuf, dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak

MUHSİN ARSLAN - Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya'da gerçekleştirilecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.



Babası Mehmet Yazıcı ile evde yaptığı güreşlerle spora ilgi duymaya başlayan Salih Yusuf Yazıcı, ağabeyi Süleyman Yazıcı'nın boks antrenmanına gittiği sırada güreş antrenörleri İbrahim Doğan ve Arif Yavuz tarafından keşfedildi. 8 yaşında güreşe başlayan milli sporcu, kısa sürede yaş kategorilerinde Türkiye dereceleri elde etti.



2017 yılında Antalya'da düzenlenen 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Yazıcı, aynı yıl Kayseri Şekerspor'a transfer edildi. Daha sonra 13, 14 ve 15 yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları yaşayan sporcu, milli takıma seçildi.



Pandemi döneminde memleketi Bilecik'e dönen Yazıcı, salonların kapalı olduğu süreçte babasının hazırladığı antrenman parkurunda çalışmalarını sürdürdü. Traktör lastiği çekerek ve ev yapımı ağırlıklarla antrenman yapan milli güreşçi, 2021 yılında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda bronz madalya kazandı.



Avrupa üçüncülüğünün ardından kendisine şampiyonluk sözü veren Yazıcı, bu hedefini Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gerçekleştirdi. Milli sporcu, grekoromen stil 72 kiloda finalde Ukraynalı rakibini 3-2 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.



Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası için Sakarya'da kampa giren Salih Yusuf Yazıcı, burada da kürsünün zirvesini hedefliyor.









- "Minderde Türk bayrağıyla koşmak en büyük hayalimdi"



Salih Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, Avrupa şampiyonluğunun yıllardır verdiği emeğin karşılığı olduğunu söyledi.



Şampiyonluk anını unutamadığını belirten Yazıcı, "Minderde Türk bayrağıyla koşmak en büyük hayalimdi. Allah bana bunu nasip etti. İlk olarak annemi aradım. O an yaşadığımız mutluluğu tarif etmek gerçekten çok zor." dedi.



Pandemi dönemindeki çalışmaların kendisini mental ve fiziksel olarak güçlendirdiğini anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:



"Salonların kapalı olduğu dönemde babam bana traktör lastiğiyle çalışma düzeneği hazırladı, ev yapımı dambıllar yaptı. Söğüt'teki açık alanlarda çalışmalarımı sürdürdük. Bugün elde ettiğim başarıda ailemin ve hocalarımın emeği çok büyük."



Milli sporcu, antrenörü İbrahim Doğan'ın kendisine yıllar önce "demir adam" lakabını taktığını belirterek Avrupa şampiyonluğunun ardından hocasının kendisini arayarak aynı lakapla tebrik etmesinin ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.



Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Yazıcı, "İnşallah Slovakya'da da bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Sonraki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyat Oyunları'nda ülkeme altın madalya kazandırmak." diye konuştu.









- "İlk günden onda şampiyon karakteri gördüm"



Milli sporcunun ilk antrenörü İbrahim Doğan da Yazıcı'nın küçük yaşlardan itibaren disiplini ve çalışma azmiyle dikkati çektiğini söyledi.



Yazıcı'yı 2014 yılında keşfettiklerini belirten Doğan, "İlk günden onda şampiyon karakteri gördüm. Disiplini, çalışkanlığı ve güçlü fiziği nedeniyle kendisine 'Demir Adam' lakabını verdik. Avrupa şampiyonluğu yıllardır beklediğimiz bir başarıydı. Dünya Şampiyonası'nda da önemli bir başarı elde edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Baba Mehmet Yazıcı ise oğlunun başarısının aileleri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek antrenörlerin emeğinin çok büyük olduğunu, kendilerinin de imkanları ölçüsünde her zaman oğullarının yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

